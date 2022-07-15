Двух братьев задержали по делу об оправдании терроризма в Краснобаковском районе Происшествия

Фото: кадр из оперативного видео УФСБ России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двух братьев задержали по делу об оправдании терроризма в Краснобаковском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, осенью 2021 года 47-летний мужчина и его 40-летний брат разместили в одном из мессенджеров видео и изображения с призывами к осуществлению террористической деятельности, а также с оправданием и пропагандой терроризма.

Кроме того, младший брат разместил на своей странице в соцсети публикацию со сведениями, реабилитирующими нацизм.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 205.2 ч. 2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет").

Также действиям 40-летнего мужчины будет дана юридическая оценка по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее сообщалось, что УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма.