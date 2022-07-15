Двенадцать уголовных дел за сутки возбудили на водителей за повторное управление машиной в нетрезвом виде в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"
В Нижегородской области за сутки сотрудниками ГИБДД было задержано 12 водителей, которые повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, данные случаи были зарегистрированы на территории Нижнего Новгорода, в Выксе, Сарове, а также в Вадском, Семеновском, Воскресенском, Городецком, Лукояновском, Пильнинском и Сергачском районах.
По выявленным фактам в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Нетрезвые граждане отстранены от управления, а их транспортные средства помещены на специализированные стоянки.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в смертельном ДТП на Бору заключен под стражу.
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