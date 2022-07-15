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Обвиняемый в смертельном ДТП на Бору заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, днем 16 июля 63-летний водитель KIA сбил двух несовершеннолетних велосипедистов на ул. Первомайской в поселке Октябрьский г.о.г. Бор, после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП на месте от полученных травм скончался 11-летний мальчик, а второй ребенок 9 лет был госпитализирован.
63-летний водитель в тот же день был задержан. На момент совершения аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 4 п. "а,б" (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).
Вину в совершении преступления обвиняемый признал.
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