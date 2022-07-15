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Общество

Капитальный ремонт в Навашинской детской школе искусств завершат к началу нового учебного года

20 июля 2022 14:17  [234] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Наталья Назарова в ходе рабочего визита в городской округ Навашинский посетила ряд социально важных объектов.

В Навашинской детской школе искусств ведется капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура". В учреждении обучается 521 человек от 4 до 18 лет. В школе функционируют шесть отделений: фортепианное, народное, хоровое, художественное, подготовительное и отделение раннего эстетического развития. Успешно реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

Планируется, что ремонтные работы в здании будут завершены к началу нового учебного года. В частности, будет утеплен фасад, появится металлическая лестница, обновлен эвакуационный выход из зала, заменены стояки отопления и т.д.

"Дополнительное образование занимает важное место в системе общего образования детей. Несмотря на то, что оно не является обязательным, без него трудно представить всестороннее развитие личности. Поэтому дети должны получать новые знания в комфортных условиях", – отметила Наталья Назарова.

Парламентарий посетила сквер Калининский в городе Навашино. Проект благоустройства этого объекта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию администрация округа получила грант в размере более 65,7 млн рублей. Согласно дизайн-проекту, будут выполнены работы по обновлению детской и спортивной площадок, зоны отдыха и строительству мемориальной стены.

"Работы по данной территории также осуществляются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Под эту программу попало еще одно пространство города – сквер Комсомольцев по ул. 50 лет Октября. До начала августа здесь будут установлены спортивная и детская площадки, организованы новые пешеходные дорожки, остановочный павильон, лавочки и благоустроена зона проведения торжественных мероприятий", - рассказала глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" г.о. Навашинский Татьяна Берсенева.

В этот же день Наталья Назарова осмотрела ход ремонта автомобильной дороги в деревне Ярцево. Через населенный пункт проходит трасса Владимир-Муром-Арзамас. Капитальный ремонт должен завершиться до начала октября этого года.

"На территории 131 избирательного округа будет осуществляться восемь нацпроектов. Они затрагивают практически все сферы жизни: социально-экономическое развитие, поддержку семьи, медицины и образования, благоустройство, сохранение исторической памяти. Всего под эти проекты попадает 140 объектов. За каждым из них закреплен конкретный депутат, координирующий ход ремонтных или строительных работ", - подчеркнула Наталья Назарова.

Напомним, за каждым объектом благоустройства в регионе закреплены ответственные от "Единой России" - представители депутатского корпуса, кураторы в местных отделениях партии. Вместе с представителями администрации и общественности они контролируют качество и сроки работ.

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Теги:
Единая Россия Навашино Наталья Назарова
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