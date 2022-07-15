Более 80 млн рублей выделено на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 80 млн рублей выделено на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, 83 млн рублей из городского бюджета будут предоставлены домоуправляющим компаниям в виде субсидий.

На эти средства будет установлено 22 детских игровых площадки, проведено благоустройство на 21 придомовой территории, на 12 территориях будут снесены старые сараи с последующим благоустройством, а на 48 территориях будут заменены контейнерные площадки.

Все работы планируется завершить до 1 октября текущего года.

Также департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода сформировал перечень из 150 дворовых территорий, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве на общую сумму 443 млн рублей. В настоящее время совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона ведется работа по выделению данных средств.

Ранее сообщалось, что сто дворов будет благоустроено в Нижнем Новгороде в 2022 году за счёт городского бюджета.