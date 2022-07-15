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Более 440 пар заключат брак в Нижегородской области 22 июля. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.
Согласно информации, в самую красивую дату 22.07.2022 брак заключат 445 пар, что является абсолютным рекордом текущего года и почти в 2 два раза превышает статистику другой зеркальной даты - 22.02.2022. Тогда было зарегистрировано 228 новых семей.
Отмечается, что в пятницу только в Нижегородском Доме бракосочетания свои отношения оформят 68 молодожен.
Ранее сообщалось, что более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности.
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