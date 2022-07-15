Более 440 пар заключат брак в Нижегородской области 22 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 440 пар заключат брак в Нижегородской области 22 июля. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Согласно информации, в самую красивую дату 22.07.2022 брак заключат 445 пар, что является абсолютным рекордом текущего года и почти в 2 два раза превышает статистику другой зеркальной даты - 22.02.2022. Тогда было зарегистрировано 228 новых семей.

Отмечается, что в пятницу только в Нижегородском Доме бракосочетания свои отношения оформят 68 молодожен.

Ранее сообщалось, что более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности.