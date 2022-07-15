Более 145 млн рублей выделят муниципалитетам Нижегородской области на ликвидацию свалок Общество

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания

НИА "Нижний Новгород"

На заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию депутаты обсудили ситуацию с ликвидацией свалок. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, на 2022 год в регионе выявлено 683 несанкционированные свалки. Региональным операторам совместно с МСУ парламентарии рекомендуют до 25 июля заключить контракты на устранение таких объектов накопленного экологического вреда.

Стало известно, что в областном бюджете на ближайшие годы предусмотрены ассигнования муниципалитетам на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов на сумму более 145 млн рублей, причем около 141 млн рублей – на 2022 год.

"Работы в этом направлении ведутся активно. В частности, уже подготовлены предложения по внесению изменений в бюджет области в части выделения дополнительных средств Дзержинску на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов в сумме более 31 млн. рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области", - подчеркнул председатель комитета регионального парламента по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

"В первоочередном порядке организована работа по ликвидации несанкционированных свалок отходов объемом до тысячи кубических метров. На сегодняшний день 15 муниципалитетов отчитались о заключении контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок и о начале проведения соответствующих работ. Общая сумма затрат с учетом местных бюджетов составит более 177 млн рублей в этом году", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.