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Бизнес

Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в бизнес-миссии в Турцию

20 июля 2022 17:43  [356] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия-экспортеры смогут принять участие в бизнес-миссии в Турцию, которая пройдет с 22 по 24 августа 2022 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Нижегородской области.

"Объем экспорта Нижегородской области в Турцию за 2021 год увеличился почти в два раза и составил 56,5 млн долларов. Наши предприятия активно поставляют в страну автотехнику, автозапчасти, металлоконструкции. За предыдущий год более чем в четыре раза увеличился объем поставок бумаги и картона, более чем в 2,5 раза - каучука и резинотехнических изделий, и более чем в два раза — химической продукции. Турция заинтересована в нижегородских товарах, поэтому мы нацелены на дальнейшее международное экономическое сотрудничество", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Программа визита предусматривает проведение индивидуальных деловых переговоров с потенциальными турецкими партнерами, встречи с представителями государственных органов власти, а также посещение предприятий страны.

"Региональный центр развития экспорта берет на себя затраты, связанные с поиском перспективных партнеров, трансфер, организацию и проведение b2b встреч, услуги переводчиков. Транспортные расходы и оплату проживания компании оплачивают самостоятельно", - рассказал руководитель Центра развития экспорта Нижегородской области Сергей Грачев.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия примут участие в бизнес-миссии в Армении 9-11 августа.
 

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Теги:
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