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Бизнес

Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении

06 июля 2022 18:23  [204] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, бизнес-миссия пройдет 9-11 августа текущего года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, объем экспорта Нижегородской области в Армению составил 46,3 млн долларов, что на 42% больше показателей 2020 года. Регион поставляет в республику лекарственные препараты, легковой и грузовой транспорт, химические продукты, а также масложировую продукцию. 

Участники бизнес-миссии проведут переговоры с представителями государственных структур Армении, встретятся с общественными и профессиональными объединениями, а также проведут индивидуальные переговоры с потенциальными иностранными партнерами и посетят промышленные предприятия Армении.

Региональный центр развития экспорта берет на себя затраты, связанные с поиском перспективных партнеров, услуги переводчиков, трансфер, организацию и проведение b2b-встреч. Транспортные расходы и оплату проживания компании оплачивают самостоятельно.

Принять участие в бизнес-миссии могут компании, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность в сфере фармацевтики, химии и машиностроения. У предприятия не должно быть налоговой задолженности.

Для участия в бизнес-миссии необходимо обратиться в центр развития экспорта Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-18-48 (доб.204) или на почту: info@export-nn.ru. Информацию о бизнес-миссии можно также получить по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8-800-301-29-94.

Ранее сообщалось, что представители пяти нижегородских компаний посетили Киргизию.

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Теги:
Международное сотрудничество Предприниматели
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