Ревнивый мужчина поджёг машину бывшей супруги в Кузнечихе Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В отдел полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду обратилась 43-летняя жительница Советского района. Женщина сообщила, что её автомобиль был облит неизвестной жидкостью и подожжён.

Как рассказали в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло на улице Романтиков. Рядом с иномаркой потерпевшая обнаружила спички и пустые канистры.

В результате поджога обгорела задняя крышка багажника автомобиля, материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как уточнили в полиции, максимальное наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали виновника преступления - бывшего супруга заявительницы.

50-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, поджёг машину своей экс-половины по причине конфликта. Следователи предполагают, что мужчина совершил данное преступление на почве ревности.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на улице Рождественской врезался в припаркованные автомобили, а затем въехал в стену дома.