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Общество

Микрорайон из 1800 участков для многодетных семей построят на Бору

21 июля 2022 11:03  [389] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Микрорайон из 1800 участков для многодетных семей построят на Бору. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, площадь участков составляет от 800 до 840 кв.м. Сейчас проводится жеребьевка среди многодетных семей, земельные участки будут предоставлены им в долевую собственность. Новому микрорайону присвоили название "Везломская Слобода".

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе стабильно растет количество многодетных семей и мер их поддержки. 

"Вместе с этим сохранилась и потребность в земельных участках. Для этого как раз и планируется реализация комплексного проекта, чтобы у многодетных семей было все  необходимое для комфортной жизни", - сказал глава региона.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал, что сформированных участков достаточно, чтобы обеспечить все многодетные семьи, состоящие на учете в министерстве. Отметим, что семьи также могут стоять на учете в местных администрациях.

Также министр отметил, что строительство нового микрорайона сократит на треть общеобластную очередь на участки. В нем появятся детские сады, школы, спортивные площадки и иные объекты социальной инфраструктуры.

Глава местного самоуправления г.о.г. Бор Алексей Боровский рассказал, что на территории строительства уже прокладываются инженерные сети и строятся межквартальные проезды. 

Ранее сообщалось, что более 300 многодетных семей Нижегородской области получили жилищный сертификат в 2021 году.

Также напомним, что новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки.

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Теги:
Жилье Многодетные семьи Строительство
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