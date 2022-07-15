Горьковский автозавод начнет выпускать автомобиль нового поколения "Соболь NN" Бизнес

Соболь NN Фото: пресс-служба группы "ГАЗ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Горьковский автозавод начнет выпускать автомобиль нового поколения "Соболь NN". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, производство будет запущено с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП), на средства которого проводится модернизация оборудования на заводе. Инвестиции компании в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем ФРП.

Планируется, что выпуск новой модели начнется в 4 квартале текущего года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что предприятия региона активно пользуются различными мерами поддержки, что позволяет не только сохранить имеющиеся возможности, но и начинать новые проекты.

Выпуск линейки "Соболь NN" начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, а в дальнейшем появятся другие модификации. С учетом применения собственного бензинового двигателя и нового легкого дизельного двигателя, производство которых планируется организовать на мощностях ГАЗ, уровень локализации автомобиля составит до 83%.

Как рассказал президент компании "Группа ГАЗ" Вадим Сорокин, "Соболь NN" заместит в сегменте доставки и онлайн-торговли европейские аналоги, покинувшие рынок, и даст потребителям аналогичный уровень функциональности и комфорта.

Как сообщили в ФРП, ранее с помощью займов фонда ГАЗ запустил серийное производство грузовых автомобилей нового поколения "Валдай NEXT" и легких коммерческих автомобилей повышенной грузоподъемности "ГАЗель NEXT 4,6".

Ранее сообщалось, что "Группа ГАЗ" будет обеспечивать альтернативную загрузку мощностей производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что Горьковский автозавод запустил серийное производство на новом литейном заводе.