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Евгений Люлин и Иван Носков проверили ремонт поликлиники №2 в Дзержинске

21 июля 2022 11:50  [178]
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе рабочего визита в Дзержинск вместе с главой города Иваном Носковым проверили капремонт поликлиники №2.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в данном медучреждении уже на 30% завершены работы по ремонту отопления и на 50% - по ремонту систем водоотведения. Иван Носков подчеркнул, что в Дзержинске второй год подряд ведется масштабная кампания по ремонту соцучреждений.

"Мы вкладываем в это средства из городского бюджета, а благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в этом году приступили к капремонту крупнейшей поликлиники города. Ежедневно сюда обращаются более 500 человек, а это значит – более 180 тысяч пациентов в год! Важно, чтобы руководство учреждения грамотно выстраивало взаимодействие с подрядчиками и тщательно контролировало работы на всех этапах", - сказал глава города.

"Ремонт во второй поликлинике - это начало большого пути. И мы несомненно дойдем до конца, даже несмотря на то, что проект рассчитан на несколько лет. Начали с самого сложного этапа – замены всех коммуникаций. Это едва ли не самая важная составляющая для комфорта врачей и самих пациентов. Согласитесь, трудно работать, когда батареи едва греют, тонкой струйкой идет вода и случаются перебои с электричеством. Невзирая на ремонт, жизнь в поликлинике не останавливается. Люди с пониманием относятся к стесненным условиям. Но мы должны приложить все усилия, чтобы избавить их как можно скорее от этих неудобств", - отметил Евгений Люлин.

Общая стоимость работ, которые сейчас идут в поликлинике, составляет порядка 15 миллионов рублей. На 2023-2024 годы в поликлинике запланирован капитальный ремонт помещений, пожарной сигнализации и вентиляции. В перспективе там будет отремонтирована входная группа, благоустроена территория и организована парковка.

Работы этого года по графику должны завершиться в сентябре.

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Теги:
Дзержинск Законодательное собрание
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