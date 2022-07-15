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Общество

Количество торговых киосков в Нижегородском кремле увеличат вдвое

21 июля 2022 12:13  [206] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижегородского кремля будет увеличено количество павильонов общепита и торговых объектов. Об этом рассказал управляющий делами регионального правительства Тимофей Шульга.

Так, в кремле организована постоянно действующая тематическая ярмарка, а количество мест для продажи товаров на ней увеличено с 6 до 12.

Как пояснил Шульга, после масштабной реставрации и благоустройства территории число посетителей кремля значительно возросло.

"Наша задача – сделать всё, чтобы гостям было комфортно. Поэтому продолжаем развивать территорию и расширять систему общественного питания и торговли", – сказал представитель облправительства.

Напомним, осенью 2021 года начали работу два павильона общественного питания с летними верандами на площади у 10 корпуса, павильон с летней верандой рядом с детской площадкой в Еловом сквере, один торговый объект у Георгиевской башни, а также сувенирная лавка в арке между Кладовой и Никольской башнями и передвижной торговый павильон у Дмитриевской башни.

Теперь же передвижных объектов будет четыре – по два у Дмитриевской и Георгиевской башен, а в стенах кремля разместят ещё три сувенирные лавки.

Как сообщалось ранее, в 2019 году при создании концепции развития Нижегородского кремля жители города участвовали в опросах, интервью и проектных сессиях, которые позволили общественности принять активное участие в формировании будущего этого городского пространства.

Нижегородцы, в том числе, указывали на необходимость организации точек питания в Кремле. После реставрации в обновлённом Кремле и на Кремлевском бульваре открылись торговые объекты, где посетители могут купить прохладительные и горячие напитки, выпечку и кондитерские изделия, а также приобрести сувениры.

Напомним, работу Нижегородского кремля в летний период продлили до 3:00 утра.

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Теги:
Кремль Общественные пространства Торговля
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