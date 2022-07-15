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Бизнес

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для внедрения проекта "Сквозной инвестиционный поток"

21 июля 2022 14:28  [207] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для внедрения проекта "Сквозной инвестиционный поток". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, в рамках проекта будут оптимизированы алгоритмы действий инвестора по подключению к инженерной инфраструктуре. Это позволит сократить сроки выдачи документации инвестору и ускорить подключение бизнеса к инфраструктуре.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в 2021 году Нижегородская область была выбрана одним из 12 пилотных субъектов РФ для реализации регионального инвестстандарта, все элементы которого уже внедрены в регионе.

"Обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил, с 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям. Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона. Сейчас в рамках федерального проекта мы совершенствуем все имеющиеся механизмы. Особое внимание – сокращению сроков получения различной разрешительной документации. Процесс должен быть максимально быстрым и удобным", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил министр экономического развития РФ Андрей Белоусов, инвестиционная карта должна быть исчерпывающей и удобной в использовании, потому что может стать для инвестора "окном" в региональную экономику.

Заместитель гендиректора по развитию производственных систем госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов сообщил, что определены 11 регионов-наблюдателей, представители которых смогут приезжать на обучение в пилотные субъекты, знакомиться с бережливыми технологиями и применять полученный опыт у себя в регионе.

Также он добавил, что пилотные регионы закончат свои проекты до конца февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.

Также напомним, что в районах Нижегородской области появились менеджеры по взаимодействию с инвесторами.

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Теги:
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