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Почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске. Об этом сообщает Россельхознадзор по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники ведомства в ходе проверки продукции на СВХ "Технопром" выявили 11,9 тонн свежей черешни, зараженной калифорнийской щитовкой. Ягоды прибыли из Азербайджана в двух партиях сортов "Наполеон" и "Розовый жемчуг".
Согласно данным исследования ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора", щитовка находится в нежизнеспособном состоянии и не представляет опасности для граждан.
В связи с этим выпуск продукции для продажи был разрешен.
Ранее сообщалось, что говядина с листериями обнаружена на прилавках нижегородских магазинов.
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