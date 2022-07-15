Почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске. Об этом сообщает Россельхознадзор по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ведомства в ходе проверки продукции на СВХ "Технопром" выявили 11,9 тонн свежей черешни, зараженной калифорнийской щитовкой. Ягоды прибыли из Азербайджана в двух партиях сортов "Наполеон" и "Розовый жемчуг".

Согласно данным исследования ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора", щитовка находится в нежизнеспособном состоянии и не представляет опасности для граждан.

В связи с этим выпуск продукции для продажи был разрешен.

Ранее сообщалось, что говядина с листериями обнаружена на прилавках нижегородских магазинов.