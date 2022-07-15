Музей мотодвижения "Ночные волки" может появиться на проспекте Гагарина Общество

Фото: Минкульт Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Музей мотодвижения "Ночные волки" может появиться в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, на заседании было принято решение о переносе вопроса о предоставлении Нижегородской областной общественной организации байкеров "Ночные волки" цокольного помещения на проспекте Гагарина под организацию музея движения. Депутаты обсудят использование данного помещения с представителями мотоклуба и жильцами дома.

Рассматривая вопрос о предоставлении муниципальных помещений в безвозмездное пользование, депутаты поддержали передачу нижегородскому отделению Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы трех помещений на улицах Энгельса и Бекетова для оказания безвозмездной юридической помощи ветеранам и решения вопросов их социальной поддержки.

Также депутаты одобрили принятие из государственной собственности в муниципальную собственность города земельного участка площадью 1961 кв. м, расположенного на улице Бурнаковской в Московском районе.

По словам первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, на проведение работ на этом участке не могут тратиться бюджетные средства без передачи в муниципальную собственность.

Кроме того, постоянная комиссия поддержала предложения о передаче в муниципальную собственность двух объектов инженерной инфраструктуры – от АО "Нижегородский порт" и АО "Теплоэнерго".

Передача проводится из-за изменений федеральных законов, согласно которым небольшие участки инженерных сетей должны обслуживаться ресурсоснабжающей организации, с которыми у них есть технологическая связь.

Ранее сообщалось, что объекты инженерной инфраструктуры восьми нижегородских ЖК перейдут в муниципальную собственность.

Также напомним, что новая школа в ЖК "Новинки Smart City" перейдет в собственность Нижнего Новгорода.