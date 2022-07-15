Бешенство у домашней собаки выявили в Дальнеконстантиновском районе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области зарегистрирован новый случай бешенства у домашней собаки. Об этом предупреждает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, больное животное выявлено на территории поселка Суроватиха Дальнеконстантиновского муниципального округа. Облветлаборатория 20 июля провела соответствующие исследования и подтвердила диагноз.

В соответствии с действующими Ветеринарными правилами госветслужба под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области проводит мероприятия, направленные на купирование очага инфекции.

В ведомстве также напомнили владельцам собак и кошек, что домашние животные, покусавшие людей и (или) животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке в ветеринарную организацию для клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 календарных дней (в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.08.2021 N 586).

Ранее сообщалось, что новые случаи бешенства выявили в Балахне и Богородском районе.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.