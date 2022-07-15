Дума Нижнего Новгорода одобрила бесплатное питание для детей из ДНР и ЛНР Общество

На заседании комиссии по социальной политике в Думе Нижнего Новгорода депутаты решили предоставить право на бесплатное питание в школах и детсадах для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба думы.

По словам и.о. директора департамента образования мэрии Нижнего Новгорода Марины Гладышевой, семьям из ДНР и ЛНР, которые прибыли в город, будет предоставлена данная мера социальной поддержки.

Число учеников 1-4 классов из Донбасса, зачисленных в школы Нижнего Новгорода, составляет 30 человек, 5-11 классов – 70 человек.

Для реализации мер социальной поддержки семьям с детьми потребуется дополнительное финансирование из бюджета города в размере 1,194 млн рублей.

"Этим людям сейчас приходится очень непросто. Многие их них сейчас только налаживают быт в Нижнем Новгороде, поэтому бесплатное питание в школах для семей с детьми, которые прибыли с территории Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик, – хорошее подспорье. Наша задача как депутатов как раз состоит в том, чтобы оказать гражданам ту социальную поддержку, в которой они нуждаются", – сказала председатель комиссии по социальной политики Гордумы Инна Ванькина.

Ранее сообщалось, что педагоги из ДНР повысят свою квалификацию в Нижнем Новгороде.