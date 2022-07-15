Митя Фомин
Фото:
Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, певец выступит на главной сцене фестиваля в день открытия гастрофеста.
Напомним, гастрофестиваль Константина Ивлева "Да, шеф!" пройдёт в парке "Швейцария" 6-7 августа.
Посетителей ждет уникальное кулинарное шоу, во время которого любители поборются с профессиональными шеф-поварами за звание "Суперкулинара Поволжья". Победитель сразится в суперфинале с "шефом всея Руси" Константином Ивлевым.
Во второй день на главной сцене состоится "Школьная кулинарная битва", по итогам которой будут выбраны новые вкусные и полезные блюда для школьных столовых.
Также организаторы обещают большую семейную развлекательную программу: пикники, настольные игры, творческие мастер-классы, чаепития с самоваром, занимательные конкурсы и квесты.
Впервые фестиваль прошёл в год 800-летия на Нижневолжской набережной.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+