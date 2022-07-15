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Культура и отдых

Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа

21 июля 2022 16:49  [219] Культура и отдых
Митя Фомин

Митя Фомин

Фото: соцсети Мити Фомина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, певец выступит на главной сцене фестиваля в день открытия гастрофеста.

Напомним, гастрофестиваль Константина Ивлева "Да, шеф!" пройдёт в парке "Швейцария" 6-7 августа.

Посетителей ждет уникальное кулинарное шоу, во время которого любители поборются с профессиональными шеф-поварами за звание "Суперкулинара Поволжья". Победитель сразится в суперфинале с "шефом всея Руси" Константином Ивлевым. 

Во второй день на главной сцене состоится "Школьная кулинарная битва", по итогам которой будут выбраны новые вкусные и полезные блюда для школьных столовых.

Также организаторы обещают большую семейную развлекательную программу: пикники, настольные игры, творческие мастер-классы, чаепития с самоваром, занимательные конкурсы и квесты.

Впервые фестиваль прошёл в год 800-летия на Нижневолжской набережной.

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Теги:
Парк Швейцария Фестиваль
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