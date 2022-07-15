Более 200 млн рублей заплатили нижегородские предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году Общество

Фото: Росприроднадзор

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Межрегиональное управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия подвело промежуточные итоги работы по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

Согласно информации, по итогам прошлого года в бюджеты разных уровней от предприятий и организаций Нижегородской области поступило более 212,2 млн рублей. Как подчеркнули в ведомстве, это на 93% больше, чем в 2020 году.

При этом, фактическое количество природопользователей, обязанных вносить плату за НВОС, в 2021 году сократилось, поскольку изменились критерии отнесения объектов НВОС к тем или иным категориям.

Так, в соответствии с законодательством, плату за НВОС вносят объекты I, II, III категории, а юрлица и бюджетные организации отнесены к объектам IV категории и плату не вносят.

Как отметил и.о. руководителя Управления Марк Чиненков, высокий результат сборов за прошлый год стал возможным во многом благодаря планомерной работе сотрудников ведомства с природопользователями, тщательному анализу поступающих расчётов платы и большой претензионной деятельности, ведущейся как в досудебном, так и в судебном порядке.

Например, регулярно фиксируются случаи сокрытия или предоставления предприятиями недостоверной информации в надежде уйти от внесения обязательных платежей. Все подобные факты выявляются сотрудниками Росприроднадзора, и производится перерасчёт платы за НВОС.

В 2021 году компаниям было доначислено более 26,6 млн рублей, в 2022 – ещё более 7 млн рублей. Часть этих недоимок предприятия погасили в добровольном порядке, остальные взыскания идут через суды.

В ведомстве также рассказали, что наиболее крупными плательщиками НВОС являются промышленные предприятия области, такие как ВМЗ, "Т Плюс", "РусВинил", завод им. Свердлова, а также Нижегородский водоканал и крупные регоператоры по обращению с ТКО - "Ситиматик Нижний Новгород", "МАГ Груп".

Напомним, что 40% этих платежей поступает в региональный бюджет и 60% – в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Ранее сообщалось, что "СИБУР-Кстово" запустил первую в регионе факельную систему закрытого типа для снижения вредных выбросов в окружающую среду.