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Общество

"Волонтеры Победы" благоустроят 40 дворов Нижнего Новгорода в 2022 году

21 июля 2022 17:23  [157] Общество
Фото предоставлено НРО ВОД Волонтеры Победы

Фото предоставлено НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

Добровольцы НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке администрации Нижнего Новгорода приступили к благоустройству дворовых территорий в рамках социального проекта "Сохраняй Нижний".

Как рассказали в НРО ВОД "Волонтеры Победы", 40 дворов были отобраны и включены в перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве, по итогам
мониторинга 322 общественных и дворовых пространств Нижнего Новгорода.

Оценка территорий производилась по таким критериям, как состояние скамеек, урн и контейнеров для раздельного сбора мусора, спортивной или детской площадки, и элементов озеленения. Работы продлятся до октября 2022 года.

Первой территорией, благоустроенной в рамках проекта, стала спортивная площадка на улице Мануфактурной, 20. Добровольцы совместно с активистами территориального общественного самоуправления и местными жителями расчистили двор от бытового мусора и веток, очистили спортивные тренажеры и информационные стенды от вандальных надписей, а также покрасили скамейки.

"В Нижнем Новгороде за общественными пространствами в районах города следят на постоянной основе. Однако у жителей популярны и дворовые
объекты, находящиеся рядом с их домами. Поэтому, конечно же, важно, заниматься восстановлением и этой инфраструктуры, чтобы занятия спортом
или отдых в шаговой доступности от дома были комфортными и безопасными. А если это делается совместно с активистами ТОС и жителями, то результат становится еще лучше, потому что учитываются пожелания тех, кто будет пользоваться объектом в последующем", - отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

"Стоит отметить, что мы уже имеем опыт благоустройства дворовых территорий города. В прошлом году была проделана колоссальная работа по реставрации 40 хоккейных коробок и 32 детских площадок силами добровольцев и неравнодушных нижегородцев. И мы действительно рады вновь внести свой вклад в создание комфортной городской среды, тем более, что очень много жителей проявляли инициативу, и активно подходили к нам на дворовых праздниках с просьбой оказать помощь, и привести в порядок конкретную дворовую или общественную площадку", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина. 

Напомним, что Ситуационный центр "Волонтеров Победы" в Нижнем Новгороде выполнил более 100 заявок, поступивших на горячую телефонную линию центра с момента его открытия

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Теги:
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