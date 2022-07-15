Верхне-Печёрскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 1 октября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 22 июля будет приостановлено движение транспорта на улице Верхне-Печёрской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.



Согласно информации, в связи с ремонтными работами будет перекрыт участок улицы Верхне-Печёрской от дома №7 до улицы Богдановича.

Ограничения будут действовать с 8:00 22 июля до 23:59 1 октября.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.

В связи с вводимыми ограничениями будут внесены изменения и в маршруты регулярных перевозок.

Так, автобусы А-52, Т-18, Т-57, Т-74, Т-93, Т-97 с улицы Лопатина будут идти по улице Касьянова, Казанскому шоссе, улице Богдановича до остановки "5 микрорайон Верхние Печёры".

Автобусный маршрут А-61 будет организован по улице Касьянова, Казанскому шоссе.

Напомним, ранее был перекрыт участок по улице Верхне-Печёрской напротив дома №9 в связи с капитальным ремонтом дороги.