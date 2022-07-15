Верхне-Печёрскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 1 октября

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В Нижнем Новгороде с 22 июля будет приостановлено движение транспорта на улице Верхне-Печёрской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, в связи с ремонтными работами будет перекрыт участок улицы Верхне-Печёрской от дома №7 до улицы Богдановича.
Ограничения будут действовать с 8:00 22 июля до 23:59 1 октября.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.
В связи с вводимыми ограничениями будут внесены изменения и в маршруты регулярных перевозок.
Так, автобусы А-52, Т-18, Т-57, Т-74, Т-93, Т-97 с улицы Лопатина будут идти по улице Касьянова, Казанскому шоссе, улице Богдановича до остановки "5 микрорайон Верхние Печёры".
Автобусный маршрут А-61 будет организован по улице Касьянова, Казанскому шоссе.
Напомним, ранее был перекрыт участок по улице Верхне-Печёрской напротив дома №9 в связи с капитальным ремонтом дороги.
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