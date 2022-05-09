Участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года Общество

Схема организации движения в зоне ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде будет приостановлено движение транспорта на участке дороги по улице Верхне-Печёрской напротив дома №9 в связи с капитальным ремонтом дороги. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 8:00 25 мая до 1 ноября 2022 года включительно.

Объезд зоны перекрытия будет организован по местному проезду с выездом на перекрёсток ул. Богдановича — ул. Верхне-Печёрская.

Как следует из соответствующего постановления городской администрации, работы будет производить "КапДорСтрой-НН". Компании поручено обеспечить доступ транспортных средств специальных служб и обслуживающих предприятий и организаций, расположенных в зоне проведения строительно-монтажных работ.