Участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года

Схема организации движения в зоне ограничений
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В Нижнем Новгороде будет приостановлено движение транспорта на участке дороги по улице Верхне-Печёрской напротив дома №9 в связи с капитальным ремонтом дороги. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
Согласно информации, ограничения будут действовать с 8:00 25 мая до 1 ноября 2022 года включительно.
Объезд зоны перекрытия будет организован по местному проезду с выездом на перекрёсток ул. Богдановича — ул. Верхне-Печёрская.
Как следует из соответствующего постановления городской администрации, работы будет производить "КапДорСтрой-НН". Компании поручено обеспечить доступ транспортных средств специальных служб и обслуживающих предприятий и организаций, расположенных в зоне проведения строительно-монтажных работ.
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