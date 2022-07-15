Андрей Дранишников избран врип главы Балахнинского округа Политика

Фото: пресс-служба администрации Балахнинского округа

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Андрей Дранишников избран временно исполняющим полномочия главы Балахнинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Напомним, что предыдущий глава округа Александр Галкин покинул пост 19 июля.

Согласно информации, решение об избрании Андрея Дранишникова было единогласно принято на внеочередном заседании Совета депутатов округа. Он приступит к своим обязанностям с 22 июля.



"Благодарю депутатов за оказанное доверие. Совместными усилиями постараемся сделать так, чтобы округ развивался и процветал. Будем готовиться к большому событию в жизни города - 550-летию со дня его основания. Балахну знаю давно, это уникальное место с историческим прошлым, промышленными предприятиями и замечательными жителями. Наша главная задача: сделать так, чтобы хотелось не только приезжать в Балахнинский округ, но жить и работать здесь", - сказал Андрей Дранишников.

Также на заседании Александр Галкин сообщил, что переходит на должность руководителя регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области. Этот пост ему предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За 2,5 года моей работы и сотрудников администрации было сделано немало, но впереди еще больше работы. Всем сотрудникам спасибо за совместную работу! Уважаемые балахнинцы, спасибо за вашу активность и желание сделать свой город и округ еще лучше! Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, а Балахнинскому округу развития и процветания", - сказал Александр Галкин.