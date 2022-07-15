Более 141 млн рублей направят на поддержку нижегородских IT-компаний в 2022 году Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские IT-компании в 2022 году смогут рассчитывать на поддержку в виде субсидий из областного бюджета в объеме порядка 141 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, данная мера входит в комплекс региональной помощи для поддержки IT-отрасли.

"В рамках регионального плана поддержки экономики мы приняли целый ряд мер, позволяющих помочь ИТ-бизнесу справиться с новыми вызовами. Это касается загрузки компаний, привлечению их к новым проектам, создания площадки для взаимодействия с заказчиками и многого другого. Одна из наиболее важных тем – кадровый вопрос. Те, кто активно привлекают специалистов, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку", - отметил Глеб Никитин.

Прием заявок региональным министерством информационных технологий и связи ведется до 22 августа 2022 года. Участниками отбора могут стать организации, зарегистрированные на территории Нижегородской области и осуществляющие свою деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что в Нижегородской области разработан комплекс мер поддержки ИТ-отрасли: запущен первый в России центр поддержки отечественного программного обеспечения — ЦИИ "Горький", ведутся реестры недоступного для нижегородских организаций программного обеспечения и цифрового оборудования, разработан маркетплейс цифровых решений и компетенций.

Ранее сообщалось, что первые семь IT-компаний из Нижегородской области смогут претендовать на первоочередные федеральные меры поддержки.