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Экономика

Более 141 млн рублей направят на поддержку нижегородских IT-компаний в 2022 году

21 июля 2022 18:08  [239] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские IT-компании в 2022 году смогут рассчитывать на поддержку в виде субсидий из областного бюджета в объеме порядка 141 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, данная мера входит в комплекс региональной помощи для поддержки IT-отрасли.

"В рамках регионального плана поддержки экономики мы приняли целый ряд мер, позволяющих помочь ИТ-бизнесу справиться с новыми вызовами. Это касается загрузки компаний, привлечению их к новым проектам, создания площадки для взаимодействия с заказчиками и многого другого. Одна из наиболее важных тем – кадровый вопрос. Те, кто активно привлекают специалистов, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку", - отметил Глеб Никитин.

Прием заявок региональным министерством информационных технологий и связи ведется до 22 августа 2022 года. Участниками отбора могут стать организации, зарегистрированные на территории Нижегородской области и осуществляющие свою деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что в Нижегородской области разработан комплекс мер поддержки ИТ-отрасли: запущен первый в России центр поддержки отечественного программного обеспечения — ЦИИ "Горький", ведутся реестры недоступного для нижегородских организаций программного обеспечения и цифрового оборудования, разработан маркетплейс цифровых решений и компетенций.

Ранее сообщалось, что первые семь IT-компаний из Нижегородской области смогут претендовать на первоочередные федеральные меры поддержки.

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Теги:
IT
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