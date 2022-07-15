Три земельных участка для реализации инвестпроектов общей стоимостью 1,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три земельных участка для реализации инвестпроектов общей стоимостью 1,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, все проекты находятся на сопровождении Корпорации развития региона.

Как рассказал директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, для каждого инвестора выберут площадку, исходя из потребностей будущего предприятия. Также Корпорация окажет поддержку на всех стадиях реализации проекта.

Так, компания "ОБС ИмпЭкс" построит в Нижнем Новгороде цех по производству автомобильной шумоизоляции, что позволит создать 10 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей.

Также компании "Смартэко-НН" выделен участок под строительство производства крано-манипуляторных установок, автомобильной спецтехники и гидравлических цилиндров в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объем инвестиций в проект - 667 млн рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 200 рабочих мест.

Кроме того, одобрена заявка на участок под строительство производственно-складского комплекса "Чернореченский" (ООО "Пирушка-2") по производству безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Объем инвестиций в создание комплекса составит 670 млн рублей, будет создано 80 рабочих мест. Планируется, что в месяц здесь станут выпускать до 4 млн бутылок.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что общий объем инвестиций составит более 1,4 млрд рублей. Также будет создано около 300 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для внедрения проекта "Сквозной инвестиционный поток".

Также напомним, что Нижегородская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.