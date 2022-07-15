Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске к 2024 году

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Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске к 2023 году. Заявку на выделение земельного участка для реализации проекта 21 июля одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Согласно информации, реализовывать проект на участке площадью 180 771 кв.м. будет ООО "Экоцифра".
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, реализация проекта позволит сократить объем захоронения отходов, минимизировать выбросы опасных веществ в воздух и воду, снизить расходы на обеспечение экологической безопасности, содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов и свалок
Экотехнопарк планируется создать на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске. При поддержке ППК "РЭО" здесь будет создана инфраструктура будущего экотехнопарка, что позволит привлечь на площадку резидентов, которые в качестве сырьевой базы планируют использовать отходы производства и потребления.
Реализация проекта запланирована до конца 2023 года.
Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал, что в экотехнопарке планируется создать более 30 рабочих мест. Объем инвестиций в проект – более 1,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта построят в Дзержинске к 2025 году.
Также промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода.
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