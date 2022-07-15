Глеб Никитин: "Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека" Общество

Губернатор Нижегородской области направил в адрес работников торговли и ветеранов отрасли поздравление с профессиональным праздником.

"Практически ежедневно каждый из нас совершает покупки. На первый взгляд процесс может показаться обманчиво простым, но за каждой покупкой стоит труд многих людей, обеспечивающих доставку товара, его размещение, сохранность, ценообразование. Все процессы должны работать слаженно и эффективно. Только в этом случае становится возможной здоровая конкуренция за покупателя, грамотная маркетинговая стратегия", - говорится в послании главы региона.

"Очень важен в этой профессии и человеческий фактор. Для многих людей ваша улыбка и хорошее отношение определяют настроение на целый день. Особенно это важно пожилым покупателям. Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека", - сказал губернатор.

В Нижегородской области сфера торговли в последние десятилетия развивается очень динамично. Открыто множество торговых центров с широким ассортиментом товаров и современными форматами работы. Вместе с этим в небольших населенных пунктах сохраняются уютные магазинчики, где знают каждого покупателя в лицо, готовы поговорить, обсудить последние новости. Крайне значима и работа автолавок, доставляющих продукты в маленькие села и деревни. Такие торговые точки выполняют важную социальную миссию", - отметил Глеб Никитин.

"Всем, кто отмечает День работника торговли, я желаю здоровья и благополучия! Пусть у вас всегда будет много покупателей, а работа приносит только приятные эмоции!", - добавил в заключение губернатор Нижегородской области.

СПРАВКА:

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2022 году праздник отмечается 23 июля.

Праздник отмечают сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.