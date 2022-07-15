Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 25 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2022 12:04  [90] Технология скользящей опалубки была впервые применена при строительстве моста через Оку на М-12
23 июля 2022 11:37  [94] Нижегородцам предложили представить свои социальные проекты на XI Премию Мира
23 июля 2022 10:40  [139] Школьник из Нижнего Новгорода победил во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов
23 июля 2022 09:47  [124] Улицу Короленко перекроют для движения транспорта с 25 июля до 25 августа
23 июля 2022 09:15  [138] Евгений Люлин: "Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая отрасль экономики"
23 июля 2022 08:39  [153] Глеб Никитин: "Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека"
22 июля 2022 18:32  [305] Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде
22 июля 2022 18:02  [383] Экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово с 26 июля
22 июля 2022 17:55  [819] Одинаковую плату за продленку введут во всех школах Нижнего Новгорода
22 июля 2022 17:48  [295] Калифорнийскую щитовку выявили в трех партиях сливы в Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин: "Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека"

23 июля 2022 08:39  [153] Общество

Губернатор Нижегородской области направил в адрес работников торговли и ветеранов отрасли поздравление с профессиональным праздником.

"Практически ежедневно каждый из нас совершает покупки. На первый взгляд процесс может показаться обманчиво простым, но за каждой покупкой стоит труд многих людей, обеспечивающих доставку товара, его размещение, сохранность, ценообразование. Все процессы должны работать слаженно и эффективно. Только в этом случае становится возможной здоровая конкуренция за покупателя, грамотная маркетинговая стратегия", - говорится в послании главы региона.

"Очень важен в этой профессии и человеческий фактор. Для многих людей ваша улыбка и хорошее отношение определяют настроение на целый день. Особенно это важно пожилым покупателям. Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека", - сказал губернатор.

В Нижегородской области сфера торговли в последние десятилетия развивается очень динамично. Открыто множество торговых центров с широким ассортиментом товаров и современными форматами работы. Вместе с этим в небольших населенных пунктах сохраняются уютные магазинчики, где знают каждого покупателя в лицо, готовы поговорить, обсудить последние новости. Крайне значима и работа автолавок, доставляющих продукты в маленькие села и деревни. Такие торговые точки выполняют важную социальную миссию", - отметил Глеб Никитин.

"Всем, кто отмечает День работника торговли, я желаю здоровья и благополучия! Пусть у вас всегда будет много покупателей, а работа приносит только приятные эмоции!", - добавил в заключение губернатор Нижегородской области.

СПРАВКА:

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2022 году праздник отмечается 23 июля.

Праздник отмечают сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph