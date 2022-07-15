Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2022 18:32  [56] Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде
22 июля 2022 18:02  [108] Экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово с 26 июля
22 июля 2022 17:55  [213] Одинаковую плату за продленку введут во всех школах Нижнего Новгорода
22 июля 2022 17:48  [89] Калифорнийскую щитовку выявили в трех партиях сливы в Нижегородской области
22 июля 2022 17:44  [102] Девять нижегородских вузов участвуют в программе подготовки кадров для IT-сферы
22 июля 2022 17:34  [101] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 23 июля
22 июля 2022 17:27  [159] Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Нижнего Новгорода скорректируют
22 июля 2022 16:57  [103] Пятнадцать выпускников в Нижегородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам
22 июля 2022 16:27  [133] Пространство на улице Днепропетровской и сквер Казакова в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства
22 июля 2022 16:18  [101] Работники АПЗ приняли участие в благотворительной акции "Помоги храбрецу"
Общество

Четыре команды из Нижегородской области вышли в финал федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

22 июля 2022 12:17  [179] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Четыре команды из Нижегородской области стали финалистами федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет". Об этом сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, в финал пробились команды из Сарова, Чкаловска, Бора, а также Городецкого муниципального района.

"Ценность конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в возможности ознакомиться с механизмами управления, прокачать гибкие компетенции, без которых управленец не может быть эффективным, без которых нельзя грамотно реагировать на вызовы. Проекты платформы дают возможность поверить в позитивную картину развития системы образования будущего" ,–сказала представитель команды управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района Оксана Шумагина.

"Хотелось бы поблагодарить участников – вы с достоинством прошли конкурсные испытания. Мы увидели талантливые команды управленцев, которые, я уверен, привнесут в систему образования новые практики и смыслы, покажут пример эффективного взаимодействия муниципальных органов управления с образовательными организациями в своих регионах. Очень хочется, чтобы эти дни, которые вы провели с командой организаторов президентской платформы "Россия – страна возможностей", с экспертами и партнерами, запомнились вам надолго, а те решения конкурсных задач, которые были найдены в ходе соревнования, обрели реальную ценность и стали частью вашей практики", - подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Все полуфиналисты обсудили актуальные запросы отрасли образования, общества и государства. Также была отмечена важность привлечения молодых учителей в муниципальную систему образования и их закрепление в школах.  Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что семь команд из Нижегородской области вышли в полуфинал федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph