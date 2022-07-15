Четыре команды из Нижегородской области вышли в финал федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" Общество

НИА "Нижний Новгород"

Четыре команды из Нижегородской области стали финалистами федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет". Об этом сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, в финал пробились команды из Сарова, Чкаловска, Бора, а также Городецкого муниципального района.

"Ценность конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в возможности ознакомиться с механизмами управления, прокачать гибкие компетенции, без которых управленец не может быть эффективным, без которых нельзя грамотно реагировать на вызовы. Проекты платформы дают возможность поверить в позитивную картину развития системы образования будущего" ,–сказала представитель команды управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района Оксана Шумагина.

"Хотелось бы поблагодарить участников – вы с достоинством прошли конкурсные испытания. Мы увидели талантливые команды управленцев, которые, я уверен, привнесут в систему образования новые практики и смыслы, покажут пример эффективного взаимодействия муниципальных органов управления с образовательными организациями в своих регионах. Очень хочется, чтобы эти дни, которые вы провели с командой организаторов президентской платформы "Россия – страна возможностей", с экспертами и партнерами, запомнились вам надолго, а те решения конкурсных задач, которые были найдены в ходе соревнования, обрели реальную ценность и стали частью вашей практики", - подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Все полуфиналисты обсудили актуальные запросы отрасли образования, общества и государства. Также была отмечена важность привлечения молодых учителей в муниципальную систему образования и их закрепление в школах. Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что семь команд из Нижегородской области вышли в полуфинал федерального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет".