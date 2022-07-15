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Уголовное дело заведено по факту ДТП с участием девочки на велосипеде в Кстовском районе

22 июля 2022 12:45  [148] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту наезда автобусом на 15-летнюю девочку, передвигающуюся на велосипеде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, ДТП случилось 20 июля в 23:30 на 445 км трассы М-7, недалеко от Ветчака. Согласно информации, 48-летний водитель автобуса Zhong Tong, двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на девочку, пересекающую на велосипеде проезжую часть перед близко идущим транспортом.

На одежде девочки не было светоотражающих элементов, отметили в ГУ МВД.

В результате ДТП подросток с сочетанной травмой в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

Как ранее рассказали в областном Минздраве, девочка получила серьёзные травмы. На данный момент она находится в реанимации Кстовской ЦРБ в очень тяжёлом состоянии: подросток впала в кому. Медики принимают все необходимые меры, чтобы спасти жизнь пострадавшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как сообщили в полиции, стаж вождения у виновника ДТП составляет 27 лет. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД добавили, что за совершение подобного преступления предусмотрена ответственность от ограничения свободы на срок до 3 лет - до лишения свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
ДТП Кстовский район Уголовное дело
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