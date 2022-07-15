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Происшествия

Туристический автобус сбил девочку на велосипеде в Кстовском районе

21 июля 2022 09:40  [364] Происшествия

Девочка-подросток пострадала в результате столкновения с туристическим автобусом поздно вечером 20 июля.

Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, ДТП случилось в 23:30 на трассе 445 км трассы М-7, недалеко от Ветчака.

Согласно информации, 48-летний водитель автобуса Zhong Tong совершил наезд на девочку, пересекающую на велосипеде проезжую часть перед близко идущим транспортом.

Девочка переезжала дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток с сочетанной травмой в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Школьница находится в коме.

Как рассказали в областном Минздраве, девочка получила серьёзные травмы. На данный момент она находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Медики принимают все необходимые меры, чтобы спасти жизнь подростка.

Ранее сообщалось, что два ребенка на велосипедах попали под колёса пьяного автомобилиста на Бору, один из мальчиков погиб. Виновника ДТП задержали.

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Теги:
Авария ДТП Кстовский район
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