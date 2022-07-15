Прием заявок на конкурс журналистских и творческих работ экологической тематики "Территория завтра" продлен до 10 августа Общество

Фото: организаторы конкурса

Прием заявок на конкурс журналистских и творческих работ экологической тематики "Территория завтра" продлен до 10 августа. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Согласно информации, сам конкурс-фестиваль пройдет 16-17 сентября в Нижнем Новгороде.

На данный момент участники уже прислали около 100 видео и телеработ на тему сохранения и защиты окружающей среды. Победители будут определены в семи номинациях, а лучшая работа получит Гран-при. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Жюри международного конкурса в этом году возглавил Андрей Басс – заместитель гендиректора агентства "Минск-Новости", почётный член Союза журналистов Республики Беларусь. Также в состав жюри вошли режиссер и трижды лауреат премии "ТЭФИ-регион" Альберт Мордашев, член международной академии телевидения и радио Аркадий Бедеров, член межведомственной рабочей группы Минэкономразвития по зеленым финансам Светлана Бик, кинорежиссер и мультипликатор Григорий Малышев, генеральный директор ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый, журналист и сценарист Юрий Немцов.

Финалисты "Территории завтра" 16 и 17 сентября примут участие в паблик-толке, интерактивном тренинге, просмотре и обсуждении конкурсных работ. Также они посетят экологическую акцию по запуску молоди стерляди в Волгу.

Кроме того, в рамках конкурс-фестиваля будет подписано соглашению о сотрудничестве между Нижегородским областным информационным центром и агентством "Минск-новости". Инициатором соглашения выступил Андрей Басс.

В рамках сотрудничества агентства будут обмениваться опытом и лучшими практиками для повышения профессионально-творческого уровня журналистов, участвовать в совместных круглых столах, конференциях, мастер-классах. Также в нижегородских и минских изданиях будут объективно освещаться социально-значимые новости, достижения и планы России и Республики Беларусь.