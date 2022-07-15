"Открытие Авто": подавляющее большинство автовладельцев Нижнего Новгорода не готовы покупать парковочные места Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") выяснили отношение российских автовладельцев к вопросам парковки и целесообразности покупки парковочного места в текущих реалиях. Большая часть опрошенных автомобилистов в Нижнем Новгороде (95%)не хотят покупать парковочное место, в том числе из-за возможности парковки личного транспорта вблизи своего дома.

Согласно исследованию, 95% респондентов в Нижнем Новгороде не планируют приобретать парковочные места в ближайшее время. Чаще опрошенных в других городах, водителей Нижнего Новгорода устраивает парковка в своем дворе (31%), 30% используют для парковки гараж или уже имеющееся машино-место, а 8% паркуются, где придется. Еще 19% автовладельцев Нижнего Новгорода считают, что приобретение парковочного места обойдется им слишком дорого. И наконец, 7% опрошенных заявили об отсутствии на рынке подходящих предложений. Женщин в большей степени, чем мужчин устраивает парковка возле дома (28% против 20% соответственно), а мужчины (31%) и респонденты старше 55 лет (38%) чаще владеют гаражом.

При этом 28% нижегородских автомобилистов в принципе готовы рассмотреть приобретение парковочного места при определенных условиях:11% сделают это при появлении подходящих вариантов, а 5% - в случае интересных кредитных предложений в этом сегменте. Еще 9% сделают это при наличии свободных средств. И наконец, 3% намерены приобрести машино-место в любом случае, так как иначе не получится решить проблему с парковкой.

Специалисты также выяснили, где автовладельцы Нижнего Новгорода оставляют авто, если надолго покидают город. Чаще респонденты оставляют автомобиль у дома (44%), реже – на платной стоянке (29%), или в гараже (28%). Еще 15% просят присмотреть за "железным конем" друзей (чаще это вариант используют молодые автовладельцы в возрасте 18-30 лет – 15%).

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").