Часовщик в Нижнем Новгороде похитил часы стоимостью 5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Часовщик в Нижнем Новгороде похитил часы стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в начале 2022 года житель областного центра отдал свои часы в мастерскую в Канавинском районе для ремонта. Мастер до сих пор не вернул аксессуар владельцу и стал скрываться.

В связи с этим потерпевший обратился в полицию и рассказал о краже часов стоимостью 5 млн рублей.

В ходе следствия полицейские установили, что ранее судимый 27-летний сотрудник мастерской сразу после получения заказа сдал часы в ломбард и получил за них 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил 27 краж по Нижегородской области на общую сумму более 700 тысяч рублей.