Пространство на улице Днепропетровской и сквер Казакова в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пространство на улице Днепропетровской и сквер Казакова в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, в Нижнем Новгороде в текущем году по программе "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено 32 пространства. Из них 8 уже сделаны, на семи благоустройство находится в завершающей стадии, а на 17 либо ведутся работы, либо подрядчик в ближайшее время к ним приступит.

Согласно информации, на улице Днепропетровской в Ленинском районе было высажено 120 деревьев, почти 1000 кустарников, установлено 24 скамейки, 15 урн, детский игровой комплекс и площадка для развития физических навыков. Также были оборудованы новые парковочные места у домов 8, 10 и 12 по Днепропетровской, 12 и 14 - по Премудрова, а на заезде у дома 14 по Днепропетровской и тротуаре у трамвайной остановки по улице Дружбы был положен новый асфальт.

В сквере Казакова в Московском районе создана одна из самых протяженных благоустроенных территорий Нижнего Новгорода – почти полтора километра. Здесь установили 17 скамеек, 6 кресел, 11 урн, перголу, качели, обустроили велодорожку, разбили цветники, а также посадили 78 деревьев и 700 кустарников.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.