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Общество

Девять нижегородских вузов участвуют в программе подготовки кадров для IT-сферы

22 июля 2022 17:44  [107] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Девять вузов в Нижегородской области включены в программу подготовки IT-специалистов.Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.

Как отметил глава нижегородского мининформсвязи Александр Синелобов, обучение IT-специалистов является ключевым направлением нацпроекта "Цифровая экономика".

"Нижегородская область занимает ведущее место в стране по качеству подготовки IТ-специалистов. Как выпускник технического нижегородского вуза добавлю, что IТ-специальность дает широкий круг возможностей для выбора профессии в будущем, а учеба всегда связана с интересными практическими заданиями", - сказал Александр Синелобов.

Прием абитуриентов по данному направлению организован в ННГУ им Н.И. Лобачевского (включая Арзамасский и Дзержинский филиалы), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (включая Арзамасский и Дзержинский филиалы), НГПУ им. Козьмы Минина, ННГАСУ и ряде других вузов.

"В этом году студенты-первокурсники, которые выбрали IТ-специальности в вузах Нижегородской области, смогут впервые получить стипендию имени Юрия Неймарка. Поощрение получат победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители регионального этапа этой олимпиады по информатике, физике и математике. Кроме того, на стипендию могут рассчитывать и стобалльники ЕГЭ по одному из этих предметов", - сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.  

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-компании в 2022 году смогут рассчитывать на поддержку в виде субсидий из областного бюджета в объеме порядка 141 млн рублей.

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Теги:
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