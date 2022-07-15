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Общество

Экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово с 26 июля

22 июля 2022 18:02  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово с 26 июля. Об этом сообщается на сайте компании "Водолет".

Согласно информации, маршрут включает в себя 2-часовую поездку в Павлово, экскурсию продолжительностью 2,5 часа и возвращение в Нижний Новгород.

В туристическую программу входит театрализованная встреча на набережной, экскурсия в "Павловский исторический музей", посещение Выставочного зала им. А.А.Маврычева, обзорная экскурсия по центру города, экскурсия в "Музей ножа", мастер-класс по изготовлению сувенира в технике филигрань или художественная роспись по дереву.

Стандартный билет стоит 2 тысячи рублей, а льготный - 1 800.

Первый "Валдай" в Павлово из Нижнего Новгорода отправится в 9 утра 26 июля от причала №8.

Ранее сообщалось, что маршрут "Валдаев" в Дзержинск станет доступен в августе.

Напомним, что с 15 июля запущен совмещенный турмаршрут "поезд+Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец.

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Теги:
Валдаи Туризм
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