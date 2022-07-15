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Общество

Школьник из Нижнего Новгорода победил во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов

23 июля 2022 10:40  [140] Общество
Илья Умилин

Илья Умилин

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ученик лицея №82 Нижнего Новгорода Илья Умилин стал победителем Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Об этом сообщили в региональном Минобре.

Школьник представил проект разработки нового, более быстрого подхода к выявлению и лечению такого заболевания как панкреатит. Помогал ему в исследованиях и курировал проект преподаватель по молекулярной биологии Сергей Тарасов.

Автор научной разработки полагает, что нужно обратиться к генам, которые участвуют в развитии панкреатита. В частности, пройти в медучреждении генетическую экспертизу. Если диагноз подтвердится, то пациента можно вылечить в короткие сроки - заменив больной ген на здоровый.

Таким образом, пациент экономит время и средства, необходимые для постановки диагноза в условиях стандартных процедур, в которые входят УЗИ и лабораторные исследования.

"И всё. Можно не отказываться от любимой еды. Не надо принимать антациды, H-2-блокаторы, ингибиторы протонного насоса. Организм уже здоров", - рассказал о своей технологии Илья Умилин.

Отмечается, что концепция школьника вполне может стать реальностью. Разработку высоко оценили эксперты образовательного центра "Сириус", где Илья продолжает работу над своим проектом - как и 400 лучших школьников со всей страны, принимающие участие в проектной программе "Большие вызовы", которая проходит в сочинском Олимпийском парке.

Ранее сообщалось, что более 200 выпускников в Нижегородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом 15 школьников сдали ЕГЭ на высший балл сразу по двум предметам.

СПРАВКА:

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" - это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Конкурс помогает выявить и развить у молодёжи творческие способности, интерес к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности. Его цель – помочь одарённым детям войти в мир серьёзной науки со своими проектами.

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Теги:
Конкурсы Наука Образование
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