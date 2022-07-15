Пятнадцать выпускников в Нижегородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пятнадцать выпускников в Нижегородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Согласно информации, в этом году ЕГЭ в основной период сдавали 13 184 нижегородских школьника.

Как рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, для проведения ЕГЭ на территории региона было организовано 90 пунктов на базе образовательных организаций, а более 6,5 тысячи специалистов пунктов прошли обучение для применения технологии доставки экзаменационных материалов в интернете, технологии печати экзаменационных материалов, технологии сканирования экзаменационных работ.

По русскому языку средний балл выпускников составил 72,9, по математике профильного уровня – 59,6 балла, по математике базового уровня – 4,2.

На первой месте по популярности экзаменационных предметов стало обществознание, в среднего его сдали на 63,3 балла. На втором месте - информатика и информационно-коммуникационные технологии (КЕГЭ) со средним баллом – 62,4. Следующие по массовости предметы – физика и биология, средний балл по ним составил 57,7 и 53,5 соответственно.

Средний балл по литературе составил 70,4, по химии – 57,5, по географии – 57,1, по истории – 62,9, по английскому языку – 73,0, по немецкому языку – 63,1, по французскому языку – 77,8.

В этом году в Нижегородской области было зафиксировано 280 стобалльных результатов, а 15 участников ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам.

Проведение ЕГЭ 2022 года продолжит дополнительный период сдачи экзаменов, который пройдет с 5 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что около 10% нижегородских выпускников не явились на сдачу первой части ЕГЭ.