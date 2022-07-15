Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 25 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2022 16:49  [182] Движение транспорта перекроют на Стрелке в Нижнем Новгороде 25 июля из-за крестного хода
23 июля 2022 14:56  [243] Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде
23 июля 2022 12:04  [207] Технология скользящей опалубки была впервые применена при строительстве моста через Оку на М-12
23 июля 2022 11:37  [183] Нижегородцам предложили представить свои социальные проекты на XI Премию Мира
23 июля 2022 10:40  [255] Школьник из Нижнего Новгорода победил во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов
23 июля 2022 09:47  [218] Улицу Короленко перекроют для движения транспорта с 25 июля до 25 августа
23 июля 2022 09:15  [214] Евгений Люлин: "Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая отрасль экономики"
23 июля 2022 08:39  [246] Глеб Никитин: "Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека"
22 июля 2022 18:32  [359] Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде
22 июля 2022 18:02  [427] Экскурсионные маршруты "Валдаев" начнут курсировать в Павлово с 26 июля
Общество

Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде

23 июля 2022 14:56  [243] Общество
Гимназический манеж Александровского дворянского института сейчас

Гимназический манеж Александровского дворянского института сейчас

Фото: Нижний 800

Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, заявка Нижегородской области стала одним из победителей федерального проекта "Придумано в России".

Школа разместится на улице Варварской, д.3В - в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института. Это одно из зданий Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. Ленина. В настоящее время там ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Глеб Никитин рассказал также, что базовой организацией для школы станет Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева.

В школе будет три направления - анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).

Открытие школы планируется в 2023 году. При этом, в правительстве рассчитывают на ежегодный приём не менее 60 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Обучение для них будет бесплатное, подчеркнул глава региона.

"Для учеников это будет не просто досуг, а шаг в профессию!" - заявил Никитин.

Напомним, что правительство Нижегородской области и Роскультцентр заключили соглашение об установлении партнёрских отношений с целью всестороннего системного развития креативных индустрий в регионе.

Ранее также сообщалось, что креативные индустрии Нижегородской области получат 50 млн рублей грантовой поддержки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Креактивные индустрии Образование Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph