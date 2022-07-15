Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде Общество

Гимназический манеж Александровского дворянского института сейчас Фото: Нижний 800

Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, заявка Нижегородской области стала одним из победителей федерального проекта "Придумано в России".

Школа разместится на улице Варварской, д.3В - в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института. Это одно из зданий Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. Ленина. В настоящее время там ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Глеб Никитин рассказал также, что базовой организацией для школы станет Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева.

В школе будет три направления - анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).

Открытие школы планируется в 2023 году. При этом, в правительстве рассчитывают на ежегодный приём не менее 60 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Обучение для них будет бесплатное, подчеркнул глава региона.

"Для учеников это будет не просто досуг, а шаг в профессию!" - заявил Никитин.

Напомним, что правительство Нижегородской области и Роскультцентр заключили соглашение об установлении партнёрских отношений с целью всестороннего системного развития креативных индустрий в регионе.

Ранее также сообщалось, что креативные индустрии Нижегородской области получат 50 млн рублей грантовой поддержки.