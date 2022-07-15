Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля Общество

Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля

Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля, сообщают организаторы.

Соревнования, которые пройдут в Нижнем Новгороде в шестой раз, продолжат российскую серию X-WATERS World Championship 2022.

Пловцы преодолеют дистанции в 1 км, 3 км или 5 км. Отметим, что все дистанции предполагают пересечение Волги, а на дистанции 5 км придётся ее пересекать даже дважды.

Финиш всех участников - у катера "Герой" у подножья Чкаловской лестницы. Здесь же можно будет наблюдать за соревнованиями на открытой воде.

За каждый старт участник получает призовые очки. Победители сезона определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона.

Расписание мероприятия:

8:00 – открытие стартового городка X-WATERS Volga;

12:00 - церемония открытия;

13:10 – отправление трансфера на старт 5 км;

13:30 – отправление трансфера на старт 3 км;

14:00 – старт дистанции 5 км;

14:30 – отправление трансфера на старт 1 км;

14:40 – старт дистанции 3 км;

16:15 – старт дистанции 1 км;

18:00 - церемония закрытия;

19:00 – церемония награждения победителей.