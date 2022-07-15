Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 25 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2022 10:42  [71] Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля
23 июля 2022 16:49  [498] Движение транспорта перекроют на Стрелке в Нижнем Новгороде 25 июля из-за крестного хода
23 июля 2022 14:56  [497] Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде
23 июля 2022 12:04  [359] Технология скользящей опалубки была впервые применена при строительстве моста через Оку на М-12
23 июля 2022 11:37  [335] Нижегородцам предложили представить свои социальные проекты на XI Премию Мира
23 июля 2022 10:40  [737] Школьник из Нижнего Новгорода победил во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов
23 июля 2022 09:47  [482] Улицу Короленко перекроют для движения транспорта с 25 июля до 25 августа
23 июля 2022 09:15  [372] Евгений Люлин: "Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая отрасль экономики"
23 июля 2022 08:39  [403] Глеб Никитин: "Спасибо всем, кто работает в торговле и с пониманием относится к особенностям каждого человека"
22 июля 2022 18:32  [409] Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде
Общество

Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля

24 июля 2022 10:42  [71] Общество
Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля

Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля

Спортсмены из 160 городов России примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде 24 июля, сообщают организаторы.

Соревнования, которые пройдут в Нижнем Новгороде в шестой раз, продолжат российскую серию X-WATERS World Championship 2022.

Пловцы преодолеют дистанции в 1 км, 3 км или 5 км. Отметим, что все дистанции предполагают пересечение Волги, а на дистанции 5 км придётся ее пересекать даже дважды.

Финиш всех участников - у катера "Герой" у подножья Чкаловской лестницы. Здесь же можно будет наблюдать за соревнованиями на открытой воде.

За каждый старт участник получает призовые очки. Победители сезона определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона.

Расписание мероприятия:

8:00 – открытие стартового городка X-WATERS Volga;
12:00 - церемония открытия;
13:10 – отправление трансфера на старт 5 км;
13:30 – отправление трансфера на старт 3 км;
14:00 – старт дистанции 5 км;
14:30 – отправление трансфера на старт 1 км;
14:40 – старт дистанции 3 км;
16:15 – старт дистанции 1 км;
18:00 - церемония закрытия;
19:00 – церемония награждения победителей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Река Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph