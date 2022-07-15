Игорь Комаров преодолел дистанцию в 5 км на X-Waters Volga 2022 Общество

Фото Александр Воложанин nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород"

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в заплыве X-Waters Volga 2022 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в ПФО.

Согласно информации, 24 июля 2022 Игорь Комаров успешно преодолел дистанцию в 5 км. Всего в заплыве приняло участие около 1700 человек.

"Эмоции непередаваемые и очень приятные, особенно от того, что доплыл до конца! Дистанция непростая, конечно, вода разная по температуре, и к тому же переменное течение. Так что непросто было, тем более я впервые участвовал в X- WATERS. Еще впечатлило, что более тысячи человек принимают участие в этом мероприятии - одном из самых популярных водных соревнований. Запомнится, конечно, этот заплыв надолго", - поделился своими впечатлениями полпред президента в ПФО.

Игорь Комаров также отметил уникальность мероприятия: "Само место проведения –одна из крупнейших рек мира, и уровень организации заплывов – это отличная возможность проверить себя. Я призываю всех принять участие в соревнованиях и, думаю, что в следующем году снова выйду на дистанцию X-WATERS".

Ранее сообщалось, что спортсмены из 160 городов примут участие в X-Waters Volga 2022 в Нижнем Новгороде.