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Общество

Сервис записи к врачу на портале "Госуслуги" обновлен

25 июля 2022 10:18  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сервис записи к врачу на портале "Госуслуги" обновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Согласно информации, сервис был обновлен с применением технологии "витрины данных", благодаря которой "Госуслуги" на основе данных из медицинской информационной системы региона определяют поликлинику, доступных специалистов и временные слоты для записи.

Нововведения позволяют сделать процесс записи к врачу максимально доступным для каждого. На данный момент обновленная версия услуги доступна в Калужской области и республике Дагестан, но уже планируется масштабирование сервиса на другие регионы и расширение функций.

Так, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил создать региональные витрины данных и подключить их к платформе "Госуслуги" до конца года.

"При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент. Мы отмечаем, что в рамках пилотного проекта в Башкирии, Дагестане, Калуге, ЯНАО, Оренбурге качество предоставления услуги существенно выросло. Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт. РЦТ субъектов необходимо совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Как уточнили в Минцифры, работы по созданию витрин данных для пользователей ведутся в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Такие витрины необходимы для создания большой экосистемы цифровых сервисов.

Министерство в течение месяца разработает единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионы подготовят планы мероприятий по их созданию. С сентября работа по созданию витрин данных будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

Напомним, что с 1 июля в Нижегородской области доступен вызов врача на дом через портал "Госуслуги".

Кроме того, с марта текущего года записаться на прием к врачу можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области".

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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