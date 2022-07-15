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Четырнадцатилетняя девочка погибла после падения с мопеда в Арзамасском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, в 00:30 24 июля на 2 км подъезда к селу Булдаково от автодороги Владимир – Муром – Арзамас девочка, управляя мопедом Альфа без мотошлема, не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате ДТП девятиклассница скончалась в больнице. Пятнадцатилетний пассажир мопеда был в мотошлеме и отделался ушибами.
Ранее сообщалось, что туристический автобус сбил девочку на велосипеде в Кстовском районе.
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