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Происшествия

Четырнадцатилетняя девочка погибла после падения с мопеда в Арзамасском районе

25 июля 2022 11:38  [47] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четырнадцатилетняя девочка погибла после падения с мопеда в Арзамасском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, в 00:30 24 июля на 2 км подъезда к селу Булдаково от автодороги Владимир – Муром – Арзамас девочка, управляя мопедом Альфа без мотошлема, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП девятиклассница скончалась в больнице. Пятнадцатилетний пассажир мопеда был в мотошлеме и отделался ушибами.

Ранее сообщалось, что туристический автобус сбил девочку на велосипеде в Кстовском районе.

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Теги:
Арзамасский район ДТП
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