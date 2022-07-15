Депутат ЗСНО Андрей Тарасов проплыл 1 км на X-Waters Volga-2022 Общество

Фото предоставлено пресс-службой ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов принял участие в международном заплыве X-Waters Volga-2022в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Состоялся шестой международный заплыв через Волгу. Почти 1700 участников из более 150 городов России и зарубежных стран. Это самый массовый заплыв в нашей стране. Вместе с Александром Базановым и Маратом Богдаловым мы начинали в 2016 году проводить этот международный заплыв через Волгу, который стал визитной карточкой нашего любимого города. Все участники на открытой воде отмечали очень высокий уровень организации. Каждый год кроме участия в организации заплыва я и сам уже в 6-й раз переплываю Волгу. В этом году больше чем на 2 минуты улучшил свой прошлогодний результат – проплыл дистанцию 1 километр за 22 минуты и 11 секунд", - отметил Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что полпред президента в ПФО Игорь Комаров преодолел 5 км на X-Waters Volga-2022.