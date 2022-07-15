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Общество

Около 140 территорий ОКН внесены в ЕГРН за первое полугодие 2022 года

25 июля 2022 12:18  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Кадастровая палата по Нижегородской области подвела итоги работы за первое полугодие 2022 года. Согласно информации, в Единый государственный реестр недвижимости за этот период внесены сведения о 3900 объектах реестра границ.

Напомним, в реестр границ вносятся сведения о зонах с особыми условиями использования территорий - территориях объектов культурного наследия, ТОСЭР, а также об игорных зонах, об особо охраняемых природных территориях, лесничествах и охотничьих угодьях.

В частности, в реестр были внесены сведения об отмеченных границах между Нижегородской и Костромской областями и границы трёх муниципальных образований – Ветлужского и Варнавинского муниципальных районов и г.о.г. Шахунья.

Также за указанный период в реестр границ внесено 138 территорий ОКН. Самое большое количество - 65 - в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в Кадастровой палате, это территории ОКН федерального значения – ансамбль Печёрского монастыря и возведённый в середине 1930-х годов "радиусный дом" на Автозаводе, а также ОКН регионального значения - дом М.Н.Сиротина и дом причта церкви Трёх Святителей.

Среди объектов в районах области можно отметить территорию ОКН федерального значения "Комплекс церквей" в селе Крутой Майдан Вадского района.

Дополнительно в Кадастровой палате рассказали, что в отношении более 3 тысяч объектов установлены зоны с особыми условиями использования территорий. Среди них 325 водоохранных зон малых рек области и три зоны подтопления - в Нижнем Новгороде, Дзержинске и посёлке Желнино. Кроме того в реестре появились сведения о береговой линии Горьковского водохранилища.

Помимо этого, в ЕРГН в первом полугодии 2022 года включены сведения о девяти объектах как об особо охраняемых природных территориях: например, природный парк "Воскресенское Поветлужье", памятники природы регионального значения "Массив пихтово-еловых лесов около деревень Коновод и Малая Темта" и "Озеро Светлое и примыкающий болотный массив".

Ранее сообщалось, что Росреестр и МФЦ перешли на безбумажный документооборот. В том числе, Росреестр прекратил принимать почтовые отправления.

Напомним, Росреестр планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.

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Теги:
Кадастровая палата окн Росреестр
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