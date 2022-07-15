БК "Нижний Новгород" переименован в "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: пресс-служба БК "Пари НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

БК "Нижний Новгород" переименован в "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, букмекерская компания PARI и баскетбольный клуб "Нижний Новгород" продлили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнером команды.

Вместе со сменой названия будут представлены новый фирменный стиль клуба, логотип и игровая форма.

Как отметил президент БК "Пари Нижний Новгород", привлечение частных средств - одна из важнейших задач в деятельности клуба.

Напомним , что ранее футбольный клуб "Нижний Новгород" был переименован в ФК "Пари НН". Команда уже презентовала новый фирменный стиль.