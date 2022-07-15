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БК "Нижний Новгород" переименован в "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Согласно информации, букмекерская компания PARI и баскетбольный клуб "Нижний Новгород" продлили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнером команды.
Вместе со сменой названия будут представлены новый фирменный стиль клуба, логотип и игровая форма.
Как отметил президент БК "Пари Нижний Новгород", привлечение частных средств - одна из важнейших задач в деятельности клуба.
Напомним , что ранее футбольный клуб "Нижний Новгород" был переименован в ФК "Пари НН". Команда уже презентовала новый фирменный стиль.
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