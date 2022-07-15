Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"

Руководство и ведущие игроки футбольного клуба "Пари НН" 14 июля встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде на одной из главных видовых точек города – набережной Федоровского.
С нижегородскими болельщиками пообщались представители клуба всех уровней: генеральный директор Равиль Измайлов, главный тренер Михаил Галактионов, и капитан Кирилл Гоцук, и управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев.
В рамках встречи были презентованы новички команды, новый логотип, а также озвучены предстоящие планы на сезон.
Фотографии предоставлены АНО "Центр 800".
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