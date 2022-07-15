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Спорт

Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"

15 июля 2022 11:49  [76] Спорт

Руководство и ведущие игроки футбольного клуба "Пари НН" 14 июля встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде на одной из главных видовых точек города – набережной Федоровского.

С нижегородскими болельщиками пообщались представители клуба всех уровней: генеральный директор Равиль Измайлов, главный тренер Михаил Галактионов, и капитан Кирилл Гоцук, и управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев.

В рамках встречи были презентованы новички команды, новый логотип, а также озвучены предстоящие планы на сезон.

Фотографии предоставлены АНО "Центр 800".

Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН
Пари НН

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Теги:
ФК Нижний Новгород ФК Пари НН Футбол
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Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
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