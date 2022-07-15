Банк "Открытие" снизит ставку по ипотеке до 9,39% Бизнес

Банк "Открытие" с 26 июля улучшает условия по классическим ипотечным программам, снижая ставки на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка — 9,39%* годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").